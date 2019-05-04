الان تتابع الرئيس الايراني: أمريكا تستهدف العملة الإيرانية والاحتياطيات الأجنبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: قال الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم السبت أن أمريكا تستهدف العملة الإيرانية والاحتياطيات الأجنبية ولكن طهران أوقفت شراء القمح والغاز. وقال في حديث بثه التلفزيون الرسمي الايراني: علينا مواصلة مبيعات النفط وزيادة الصادرات غير النفطية لمواجهة العقوبات الأميركية. وأضاف: على طهران تعزيز صادراتها غير النفطية ومواصلة بيع النفط للوقوف في وجه العقوبات الأميركية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الايراني: أمريكا تستهدف العملة الإيرانية والاحتياطيات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.