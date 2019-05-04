الان تتابع إيران تعترف: تاجر الأسلحة المعتقل في فرنسا هو خبير صاروخي بالنظام الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

أعلنت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن جلال روح الله نجاد، المقبوض عليه في فرنسا، هو خبير صاروخي في الجو الفضاء التابع لقوات الحرس والعامل في صناعة صواريخ قوات الحرس والمعروفة باسم علم الهدى.

وبحسب التصريحات فإن نجاد يعتبر المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة العديد من الشركات الواجهة لقوات الحرس، التي تم نشر وثائقها في وسائل الإعلام منذ عام 2010.

وكان يعتزم روح الله نجاد تهريب معدات الصواريخ والسيطرة على الطائرات المسيرة إلى قوات الحرس.

وتم اعتقاله في مدينة نيس الفرنسية بناء على طلب الولايات المتحدة. صوتت المحكمة الفرنسية لترحيله إلى الولايات المتحدة وتنتظر حاليًا في الحجز لمحكمة الاستئناف.

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وأعلن مكتب المدعي العام الفرنسي موافقته على ترحيل سمسار لنظام الملالي إلى الولايات المتحدة.

وتشير المعلومات أنه قد تم القبض على نجاد بسبب تهريب السلاح إلى إيران في 23 أبريل،حيث وصل إلى فرنسا قادمًا من موسكو بعد مغادرته طهران، وتم اعتقاله وسجنه في مدينة نيس بناءً على طلب السلطات القضائية الأمريكية.

واتهم قضاة محكمة ولاية كولومبيا في الولايات المتحدة جلال روح الله نجاد باعتزام شراء أنظمة صناعية دقيقة ونقل أنظمة مضادة للطائرات المسيرة تحت غطاء النشاطات التجارية وتصديرها إلى إيران.

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، يمكن تحويل هذه الأنظمة إلى أسلحة مدمرة عالية الاستهداف وكان يعتزم جلال روح الله نجاد تقديم هذه المعدات إلى إحدى الشركات التابعة لقوات الحرس تدعى «رايان رشد أفزار».

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ثبت الاتهام على جلال روح الله نجاد، فسيُحكم عليه بالسجن لمدة ستين عامًا.