الان تتابع كوريا الشمالية تطلق صاروخًا قصير المدى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيونج يانج -الخليج 365: أطلقت كوريا الشمالية السبت “صاروخا مجهولا قصير المدى” باتجاه بحر اليابان، بحسب القيادة العسكرية الكورية الجنوبية. وقالت القيادة في بيان ان بيونغ يانغ “أطلقت صاروخا من مدينة وونسان، على الساحل الشرقي للبلاد، باتجاه الشرق، اليوم عند نحو الساعة 09,06 (00,06 ت غ)”. وأضافت أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة “تحللان التفاصيل المتعلقة بهذا الصاروخ.

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