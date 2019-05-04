هبوط اضطراري لطائرة بوينج على سطح نهر بفلوريدا و136 راكبا ينجون من الموت

قال متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا إن طائرة تجارية من طراز بوينج 737 كان على متنها 136 راكبا هبطت على سطح مياه نهر سانت جونز قرب جاكسونفيل.

وأكد رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر أن كل الموجودين على متن الطائرة البالغ عددهم 136 " أحياء وتم حصرهم"، ولكن الأطقم تعمل على السيطرة على وقود الطائرة على الماء،وفقا للعين الإخبارية.

وأوضح مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على "تويتر" أن "الطائرة لم تغرق، الجميع أحياء وتم حصرهم".

وأرفق قائد الشرطة تغريدته بصورتين أظهرتا الطائرة التي تحمل شعار شركة طيران ميامي أير انترناشيونال وهي مستقرة في مياه ضحلة وسليمة تماما.

وأشار متحدث باسم القاعدة الجوية إلى أن الطائرة كانت قادمة من كوبا.