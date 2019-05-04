تونس تمدد حالة الطوارئ شهراً إضافياً

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية الجمعة، تمديد حال الطوارئ شهراً إضافياً، علماً بأنها تسري في البلاد منذ العام 2015 إثر هجمات دامية استهدفت أمنيين وسياحاً،وفقا لموقع 24.

وقالت الرئاسة في بيان، "قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التمديد في حال الطوارئ لمدة شهر واحد ابتداء من السادس من مايو (أيار) إلى الرابع من شهر يونيو (حزيران) 2019 في كامل تراب الجمهورية، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب".

وحض السبسي البرلمان التونسي في مارس (آذار) الفائت، على الإسراع في المصادقة على مشروع قانون يخص حال الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ يناير (كانون الثاني) لكنه ووجه بانتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني.

وتعلن حال الطوارىء في تونس استناداً إلى مرسوم صدر عام 1978.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أواخر فبراير (شباط) البرلمان التونسي للتخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة "لتقييد الحقوق" عبر إعلان حالات الطوارىء، أو مراجعته بشكل شامل.

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ولا تزال حال الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.

كما قتل نحو 59 سائحاً ورجل أمن في هجومين منفصلين في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة (شرق) عام 2015 تبناهما تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية مطلع أبريل (نيسان) الجاري تعزيز الحماية العسكرية للحدود مع ليبيا عبر تكثيف المراقبة مع تأزم الوضع الأمني في طرابلس.

وتستمر المعارك في ضاحية طرابلس الجنوبية منذ شن المشير خليفة حفتر هجوماً على العاصمة الليبية في الرابع من أبريل (نيسان).