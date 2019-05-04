السيسي يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء إيطاليا الوضع في ليبيا

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبى كونتي،وفقا لموقع 24.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا.

وأكد الرئيس المصري، في هذا الإطار، دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وفقاً لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، الحرص على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات استمراراً لما تشهده العلاقات بين البلدين من تعاون مثمر خلال السنوات الأخيرة.