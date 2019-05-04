ماكرون: نقف إلى جانب العراق وسنستثمر فى إعادة الإعمار

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب وتدريب قواته، موضحاً أن فرنسا ستستثمر في إعادة إعمار العراق ،وفقا لموقع 24.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم في باريس، "لدينا كفاح مشترك ضد الإرهاب والهمجية"، مؤكدا أن "المعركة على الإرهاب لم تنته ويجب استكمال المعركة"، وفق ما أوردته قناة "السومرية" العراقية.

وأضاف أن "فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب وتدريب قواته، وستدعم العراق سياسياً ومالياً".

كما أعرب ماكرون عن رغبة بلاده أن "يترأس العراق إلى جانبنا الخريف المقبل المؤتمر الدولي حول دعم ضحايا العنف الديني والعرقي في الشرق الأوسط".

وكان عبد المهدي، قد أكد خل المؤتمر ذانه أن ما زال هناك خلايا نائمة لتنظيم داعش، لافتاً إلى أهمية الدور الفرنسي في محاربة الإرهاب وإعادة إعمار البلاد.