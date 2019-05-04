المحكمة الدستورية: حقوق الصحفيين انتهكت في تركيا

أكدت أعلى هيئة قضائية في تركيا، الخميس، أن السلطات التركية انتهكت الحقوق الإنسانية لصحافيين ينتقدان الرئيس رجب طيب إردوغان بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 2016،وفقا لموقع 24.

وقالت المحكمة الدستورية في تقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول إن "الحق في حرية التعبير والسلامة الشخصية للصحافيين قدري غورسيل وموراك أكسوي، انتهكا".

وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة طعوناً تقدم بها أربعة صحافيين آخرين.

وأمضى غورسيل نحو عام في السجن بعد توقيفه في 2016 على أثر المحاولة الانقلابية.

وقد ادين مع عدد من زملائه في صحيفة "جمهورييت" إحدى الصحف النادرة المعارضة لإردوغان التي ما زالت تصدر "بمساعدة منظمات إرهابية" في محاكمة أثارت قلقاً على حرية الصحافة في تركيا.

وغورسيل ليس مسجوناً حالياً، لكن خمسة آخرين من العاملين السابقين في الصحيفة بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت أعيدوا إلى السجن الأسبوع الماضي بعدما ثبتت محكمة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.

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وأوقف أكسوي أيضاً بعد المحاولة الانقلابية وحكم عليه في مارس (آذار) بالسجن سنتين.

وستنظر المحكمة الجمعة في طلبات ثلاثة صحافيين آخرين.

وبدأت "قضية جمهورييت" في نهاية 2016 مع توقيف حوالي 20 من العاملين فيها.

وأصبحت مثالاً على تراجع حرية الصحافة في تركيا وخصوصاً منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو (تموز) 2016.

وتحتل تركيا المرتبة الـ175 من أصل 180 على لائحة حرية الصحافة حسب منظمة "مراسلون بلا حدود".