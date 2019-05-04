عقوبة قاسية على امرأة أمريكية رفضت تأجير محل لمسلم

اليوم الجديد

ذكر موقع "ذا هيل" الإخباري، أن محكمة بولاية كولورادو عاقبت صاحبة محل تجاري بدفع غرامة تبلغ 675 ألف دولار كتعويض، لرفضها تأجير محلها لمسلم، بدوافع عنصرية.

وعاقبت المحكمة المواطنة الأمريكية كاتينا جاتشيس، من مدينة مدينة دنفر بولاية كولورادو (وسط)، بدفع 675 ألف دولار كتعويض، لرفضها تأجير رشاد خان من بنغلاديش محلًا تجاريًا كان تعتزم تأجيره بعد أن علمت أنه مسلم.

وقال رشاد خان إن جاتشيس قالت عبر الهاتف لوسيط، أن لديها مشكلة تجاه المسلمين القادمين من الشرق الأوسط، وأنها تريد مستأجرًا أميركيا أبيض، وأن الوسيط سجل...