افتتاح مهرجان "اهلا رمضان" في مدينة النبطية

افتتح في مدينة النبطية مهرجان "اهلا رمضان"، من تنظيم بلدية النبطية وجمعية تجار محافظة النبطية واسعاف النبطية، وقال المسؤول الاداري لاسعاف النبطية مهدي صادق ان "المهرجان يقام للمرة الاولى في النبطية والجنوب بالتعاون بين اسعاف النبطية وبلدية النبطية وجمعية تجار النبطية، وهو مهرجان استقبال لشهر رمضان وموجه لكل افراد الاسرة والى الاطفال بالدرجة الاولى لانه يضم ملاه والعابا تربوية، ومنتجات غذائية هي بأسعار مخفضة واقل من السوق لبيعها للاهالي لدعم اوضاعهم الاقتصادية الصعبة وما نجنيه من ربح بسيط من عملية البيع يوضع في برنامج افطار الصائم في شهر رمضان الموجه للعائلات المستورة ، وهناك العديد من الانشطة المرافقة لهذا المهرجان من مسرحيات وكورال انشادي ومولوي وبرامج فنية هادفة وملتزمة".
ولفت الى ان "المهرجان سيكون محطة سنوية كل عام نستقبل فيها الشهر الكريم بالامل والتفاؤل والفرح".
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