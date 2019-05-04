مسؤولي إيراني: سيتم البدء قريبا بصنع القمر الصناعي الجديد "بيام 2"

اعلن رئيس المنظمة الفضائية الايرانية مرتضى برآري بانه سيتم البدء قريبا بصنع القمر الصناعي الجديد "بيام 2" من قبل جامعة "امير كبير" الصناعية بطهران.
وأوضح برآري في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" ان مشروع صنع القمر الصناعي الجديد "بيام 2" سيبدا في غضون 3 اسابيع، حيث تسعى المنظمة الفضائية لعقد جلسات خبراء لوضع اللمسات الاخيرة لانطلاق المشروع.
واشار الى وجود 3 خطط لصنع القمر الصناعي "بيام 2" واضاف، انه سيتم اختيار احدى هذه الخطط للبدء قريبا بتصنيع هذا القمر الصناعي من قبل فريق عملاني يضم اساتذة وطلبة جامعيين من جامعة "امير كبير".
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