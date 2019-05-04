رئيس بلدية جبيل أطلق الموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية

أطلق رئيس ​بلدية جبيل​ الموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية سعياً لتطوير وتحديث العمل البلدي بما يتماشى مع التطور الرقمي وحرصاً على سرعة إنجاز المعاملات وتقديمها بسهولة مما يخفف الأعباء على المراجعين، مستحدثا بما يسمح للمواطن متابعة سير معاملته الاداريّة عبره أو عبر التطبيق الهاتفي، إضافة إلى متابعة الناس ​أخبار​ مدينتهم والنشاطات التي تقيمها ​البلدية​ اضافة الى تقديم الشكاوى والاقتراحات حول كلّ ما يخصّ المدينة.

يتألف الموقع (www.jbail-byblos.gov.lb) من قسمين، الأوّل "بلدتي" يتضمن المعلومات كافة عن التاريخ البلدي، الأعضاء، النشاطات والمشاريع والانجازات والأماكن السياحية في المدينة وموقعها على الخريطة السياحية. أمّا القسم الثاني، "بلديّتي"، فينشر التعاميم الصادرة عن ​وزارة الداخلية والبلديات​ اضافة الى قرارات المجلس البلدي والميزانية وقطع الحساب لكلّ عام. كما ويشرح الموقع عن أقسام البلدية ودورها، وباستطاعة المواطن أيضاً تحميل نماذج عن الطلبات والتصاريح التي يجب تعبئتها قبل تقديم أي طلب في البلدية .

ولكي يستطيع كلّ مواطن أن يتحقّق من المستحقّات الواجبة عليه قبل دفعها أو الاستعلام عن معاملاته الرسمية وحركتها الادارية، عمدت البلدية الى استحداث برنامج لهذا الشأن يمكّنه من متابعتها مع القسم الذي أحيلت اليه وفقاً للتسلسل الاداري وذلك عبر ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ونظراً لأهميّة التواصل والتفاعل مع المواطنين المقيمين والمغتربين عمدت بلدية جبيل الى فتح حساب "انستاغرام".