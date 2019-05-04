وهاب: القرار الأميركي بوضع الإخوان المنافقين على لائحة الإرهاب ربما يكون الأصوب

اشار رئيس تيار التوحيد الوزير السابق وئام وهاب الى ان "القرار الأميركي بوضع "الإخوان المنافقين" على لائحة الإرهاب ربما يكون الأصوب في القرارات الأميركية، بعدما راهنت واشنطن على عملهم التخريبي في مصر وسوريا وليبيا وكل الأمة".
ولفت وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "على الأوروبيين إتخاذ قرار مماثل بحق هذه الجماعة التي تبث الكراهية في تعاليمها".
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