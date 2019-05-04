وهاب: القرار الأميركي بوضع الإخوان المنافقين على لائحة الإرهاب ربما يكون الأصوب

اشار رئيس ​تيار التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ الى ان "القرار الأميركي بوضع "الإخوان المنافقين" على لائحة ​الإرهاب​ ربما يكون الأصوب في القرارات الأميركية، بعدما راهنت ​واشنطن​ على عملهم التخريبي في مصر وسوريا و​ليبيا​ وكل الأمة".

ولفت وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "على الأوروبيين إتخاذ قرار مماثل بحق هذه الجماعة التي تبث الكراهية في تعاليمها".