عبدالله:حسنا تفعل كتلة التنمية والتحرير بفتح نقاش قانون الانتخاب

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "حسنا تفعل ​كتلة التنمية والتحرير​، بفتحها المبكر لنقاش قانون انتخابي جديد بعد أن لمس الجميع ضرورة تغيير أو تعديل النظام الحالي، نحو صيغة تؤمن أكثر البعد الوطني وعدالة التمثيل".

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