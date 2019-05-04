الدفعة الأخيرة من مقاتلات "إف-16" الأميركية تصل إلى العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع​ ​العراق​ية أنها تسلمت "5 ​مقاتلات أميركية​ من طراز "إف-16"، مشيرة إلى أنها "وصلت إلى "قاعدة بلد" الجوية ضمن العقد المبرم بين العراق و​الولايات المتحدة​".

وأوضحت الوزارة أن "هذه الدفعة هي الأخيرة ضمن العقد المبرم مع ​أميركا​ في وقت سابق، مؤكدة أن "هذه الطائرات هي إضافة كبيرة لسلاح الجو العراقي الذي شهد تطوراً كبيراً على المستوى القتالي والتدريبي".

وقد حضر الاستقبال قائد "قاعدة بلد" الجوية ومدير إعلام وزارة الدفاع وعدد من ضباط ركن ​القيادة​ ومنتسبيها.

وكان العراق قد تسلم أول ​طائرة​ من طراز "إف-16" الأميركية في حزيران عام 2014 وذلك ضمن صفقة أبرمت عام 2011 تشمل 36 طائرة مقاتلة من هذا الطراز، على أن يتم تسليمها على دفعات، وذلك في إطار محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.