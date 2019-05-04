أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها تسلمت "5 مقاتلات أميركية من طراز "إف-16"، مشيرة إلى أنها "وصلت إلى "قاعدة بلد" الجوية ضمن العقد المبرم بين العراق والولايات المتحدة".
وأوضحت الوزارة أن "هذه الدفعة هي الأخيرة ضمن العقد المبرم مع أميركا في وقت سابق، مؤكدة أن "هذه الطائرات هي إضافة كبيرة لسلاح الجو العراقي الذي شهد تطوراً كبيراً على المستوى القتالي والتدريبي".
وقد حضر الاستقبال قائد "قاعدة بلد" الجوية ومدير إعلام وزارة الدفاع وعدد من ضباط ركن القيادة ومنتسبيها.
وكان العراق قد تسلم أول طائرة من طراز "إف-16" الأميركية في حزيران عام 2014 وذلك ضمن صفقة أبرمت عام 2011 تشمل 36 طائرة مقاتلة من هذا الطراز، على أن يتم تسليمها على دفعات، وذلك في إطار محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفعة الأخيرة من مقاتلات "إف-16" الأميركية تصل إلى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.