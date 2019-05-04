اجتماع أمني طارئ بكوريا الجنوبي بعد الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية

أفادت وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية أن "الإدارة الرئاسية ل​كوريا الجنوبية​ عقدت اجتماعًا طارئُا لكبار مسؤولي ​الأمن​ في البلاد عقب الإطلاق الصاروخي الذي أجرته بوينغ يانغ".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الإدارة الرئاسية كيم مين جونغ أن "مدير مكتب الأمن القومي للإدارة تشونغ واى يونغ ترأس الاجتماع والمشاركين في الاجتماع يراقبون الوضع الحالي ويتبادلون المعلومات عن كثب مع ​الولايات المتحدة​".

وكانت هيئة أركان ​القوات المسلحة​ الكورية الجنوبية قك أعلنت سابقًا أن "بوينغ يانغ أطلقت عدة ​صواريخ​ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومترًا و200 كيلومتر".

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع ​السلاح النووي​ وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين ​واشنطن​ و​بيونغ يانغ​، إلا أن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلًا تأجيل ذلك.