نائبة عراقية تعتذر بعد وصف مناطق جنوب العراق "بالمتخلفة"

قدمت النائبة في البرلمان العراقي هيفاء الأمين اعتذارها إلى سكان محافظات جنوبي البلاد، لوصفها بـ "المتخلفة"، مشيرة إلى أن "ما أقصده هو أن الجنوب يتخلف عمرانيًا واقتصاديًا ومجال حقوق الإنسان والتعليم وحقوق المرأة والطفل والجانب الصحي والبيئي، وتسرب الطلبة من المدارس، وازدياد حالات الانتحار".
وفي وقت سابق من يوم الخميس، وصفت النائبة في كلمة لها خلال ندوة أقيمت في السفارة العراقية لدى لبنان محافظات الجنوب بـ"المتخلفة"، مقارنة بالعاصمة ومحافظات إقليم شمالي البلاد. وأثار ذلك موجة استياء وغضب بين أهالي تلك المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، وطالب مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي الصدر، بإعلان تبرئة من النائبة هيفاء الأمين.
ويذكر أن محافظات جنوب العراق تعاني من ارتفاع نسبة البطالة ومن النقص الشديد في الخدمات الأساسية، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر.
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