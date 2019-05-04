محمد بن راشد يعفو عن أكثر من 500 سجين في دبي

أوعز نائب رئيس ​الإمارات​ حاكم دبي ​محمد بن راشد آل مكتوم​ بالإفراج عن 587 محكومًا من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات بمناسبة حلول ​شهر رمضان​ المبارك.

وأكد النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان "حرص الشيخ محمد بن راشد مع قرب حلول الشهر الفضيل، على منح المشمولين بالعفو فرصة لمعاودة الانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم كأفراد صالحين ملتزمين بالقانون وأحكامه"، مناشدًا المشمولين بالعفو أن يأخذوا العظة من التجربة التي مروا بها، لتفادي كل ما يمكن أن يحيد بهم مرة أخرى عن الطريق القويم، وأن يتخذوا من المكرمة السامية فرصة لطي صفحة مضت في حياتهم بكل ما حملته من أخطاء، ليبقى مجتمع دولة الإمارات نموذجا للمجتمعات التي تعلي مبدأ سيادة القانون".

وكان رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد قد أمر في وقت سابق بالإفراج عن 3005 سجناء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.