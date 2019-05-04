بولسونارو يلغي زيارة كان يعتزم القيام بها للولايات المتحدة

أعلن مكتب الرئيس البرازيلي ​جايير بولسونارو​ أن الرئيس المنتمي لأقصى اليمين ألغى زيارة كان يعتزم القيام بها للولايات المتحدة بعد ​احتجاجات​ قوية ضد تكريمه من قبل غرفة التجارة البرازيلية الأميركية بوصفه شخصية العام.

وبسبب تصريحات بولسونارو ​العنصرية​ والمناهضة للنساء والمثليين التي أدلى بها في الماضي رفضت عدة أماكن في ​نيويورك​ استضافة حفل العشاء الذي كان سيتم تكريم بولسونارو خلاله ومن بينها المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي.

وكان استطلاعا للرأي قد أشار في وقت سابق إلى ان الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو سجل أسوأ معدل لأي رئيس في البلاد منتخب ديمقراطياً بعد مرور 3 أشهر على توليه السلطة. وتعد حكومة بولسونارو الأسوأ تقديراً من البرازيليين عند بدء أول ولاية.