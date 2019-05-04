الأمم المتحدة:مقتل 49 متظاهرا خلال احتجاجات فنزويلا منذ بداية عام 2019

شهدت العاصمة الفنزويلية كاركاس تظاهرات كبيرة في مختلف الانحاء احتجاجا على النظام الحاكم في البلاد، ووصلت الاوضاع على اشتباكات دموية بين قوات الشرطة الفنزويلية والمعارضة.
وأوضحت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، أن المكتب وثّق مقتل 49 متظاهراً خلال الاحتجاجات الجارية في فنزويلا منذ بداية عام 2019.
وأضافت شامداساني أن المكتب تلقى معلومات حول إصابة 239 متظاهرا منهم ما لا يقل عن 18 بالأسلحة النارية.
بينما أفادت الحكومة الفنزويلية بأن ما لا يقل عن ثمانية من أفراد قوات الأمن أصيبوا بالأسلحة النارية، وفي نفس الوقت تلقى المكتب الأممي تقارير عن حدوث 240 حالة احتجاز على الأقل في سياق المظاهرات في عدة ولايات من بينهم 17 قاصرا.
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