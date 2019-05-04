الأمم المتحدة:مقتل 49 متظاهرا خلال احتجاجات فنزويلا منذ بداية عام 2019

شهدت العاصمة الفنزويلية كاركاس تظاهرات كبيرة في مختلف الانحاء احتجاجا على النظام الحاكم في البلاد، ووصلت الاوضاع على ​اشتباكات​ دموية بين قوات ​الشرطة الفنزويلية​ والمعارضة.

وأوضحت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، أن المكتب وثّق مقتل 49 متظاهراً خلال الاحتجاجات الجارية في ​فنزويلا​ منذ بداية عام 2019.

وأضافت شامداساني أن المكتب تلقى معلومات حول إصابة 239 متظاهرا منهم ما لا يقل عن 18 بالأسلحة النارية.

بينما أفادت ​الحكومة​ الفنزويلية بأن ما لا يقل عن ثمانية من أفراد ​قوات الأمن​ أصيبوا بالأسلحة النارية، وفي نفس الوقت تلقى المكتب الأممي ​تقارير​ عن حدوث 240 حالة احتجاز على الأقل في سياق المظاهرات في عدة ولايات من بينهم 17 قاصرا.