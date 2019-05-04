الشؤون الإسلامية السعودية: جماعة الإخوان المسلمين أعظم شر على الأمة

أكّد وزير الشؤون الإسلامية في ​السعودية​ الشيخ عبد اللطيف بن ​عبد العزيز آل الشيخ​، أن "من أخطر وأعظم الأشرار شر ​جماعة الإخوان المسلمين​ التي تغلغل فكرها في كثير من بلاد المسلمين"، مشيرًا إلى أن "الجماعة أخذت تنخر في جسد الأمة، وعم شرها المسلمين وغير المسلمين".

وطالب الوزير "بفضح أساليبهم، وتعرية مخططاتهم، وكشف عوارهم، لحفظ أبنائنا وبناتنا وجميع أفراد المجتمع من شر هذه الفئة الضالة"، على حد وصفه"، مشددًا على "المسؤولية العظيمة والواجب الشرعي للعاملين في المكاتب التعاونية للدعوة في توعية المجتمع وتبصير أفراده بأمور دينهم، وتحذيرهم من هذه الجماعات الضالة على مختلف مسمياتها وتوجهاتها المنحرفة".

وردا على سؤال حول نفوذ "الجماعات المتطرفة" في المنابر الدعوية، أوضح وزير الشؤون الإسلامية أن "هناك ممارسات خاطئة فردية وليست في كل المنابر"، مؤكدًا أنه "قد تمت معالجة وإنهاء هذه الظاهرة".

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية اختتم يوم الخميس 2 أيار "ملتقى المكاتب التعاونية" بالمنطقة الشرقية تحت عنوان "واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحصين المجتمع من أفكار ​الجماعات الإرهابية​ المحظورة (تحصين وتطوير)"، كأكبر ملتقى دعوي بالمنطقة شارك فيه أكثر من 500 عالم ومفكر وداعية.