أعلن مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنّ سلطات الحدود تعتزم إخضاع العائلات المهاجرة لاختبارات الحمض النووي لإثبات صلة القرابة بين البالغين والأطفال. وبدأ العمل على إطلاق برنامج تجريبي لـ"اختبار حمض نووي سريع" في نقاط عدة عند الحدود الجنوبية مع المكسيك حيث يعبر شهرياً عشرات آلاف المهاجرين غير المسجّلين، وبينهم عائلات بأكملها تسعى لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.
واوضح مسؤولون إنّ بعض البالغين يستخدمون أطفالاً لا يمتّون لهم بقرابة كوسيلة للدخول إلى الولايات المتحدة والبقاء فيها، وتهدف الاختبارات الجديدة إلى منع ذلك.
وتعتزم السلطات الأميركية أخذ عينّات من باطن خدود المهاجرين ومعالجتها بشكل سريع لإثبات علاقة الوالدين بأطفالهم.
ودخل ما يقرب من 190,000 شخص، الولايات المتحدة في إطار عائلات مهاجرة عبر الحدود بين شهري تشرين الأول وآذار، وفق إحصاءات إدارة الجمارك وحماية الحدود.
وقالت وزارة الأمن الداخلي، إنّ الاستجوابات ووسائل تحقيق أخرى كشفت أنّ أكثر من ألف من هذه "العائلات" ليست كما ادّعت.
وستركّز اختبارات الحمض النووي على تحديد العلاقة بين الأهل والأبناء فقط، دون صلات قرابة أخرى مثل العمومة.
كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تبدأ بفحص الحمض النووي لكشف المهاجرين المخادعين عبر الحدود مع المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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