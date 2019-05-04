نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله ان "مرحلة المسايرة او المجاملة في التعاطي مع المظاهر النافرة في الدولة قد انتهت. توجد الآن فرصة أخيرة لتحقيق الاصلاح الحقيقي ومكافحة مكامن الهدر والفساد"، مشدداً على "انّ مسؤوليتنا جميعاً تكمن في عدم التفريط بتلك الفرصة".
وأكد بري انه "حان الوقت للتوقف عن الغنج والدلع، ولمشاركة الجميع في بذل التضحيات وتحمل الأعباء من أجل الإنقاذ"، لافتاً الى انّ طرحه التقشفي متقدّم على ما يُعرض في مجلس الوزراء، "ولو كان الامر يعود إليّ وحدي لكنت قد اتخذت قرارات اقسى في ما يتعلق بتخفيف بعض المصاريف غير المبرَّرة".
كانت هذه تفاصيل خبر بري دعا الجميع لبذل التضحيات: حان الوقت للتوقف عن الغنج والدلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.