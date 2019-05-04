بري دعا الجميع لبذل التضحيات: حان الوقت للتوقف عن الغنج والدلع

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ قوله ان "مرحلة المسايرة او المجاملة في التعاطي مع المظاهر النافرة في الدولة قد انتهت. توجد الآن فرصة أخيرة لتحقيق الاصلاح الحقيقي ومكافحة مكامن الهدر و​الفساد​"، مشدداً على "انّ مسؤوليتنا جميعاً تكمن في عدم التفريط بتلك الفرصة".

وأكد بري انه "حان الوقت للتوقف عن الغنج والدلع، ولمشاركة الجميع في بذل التضحيات وتحمل الأعباء من أجل الإنقاذ"، لافتاً الى انّ طرحه التقشفي متقدّم على ما يُعرض في ​مجلس الوزراء​، "ولو كان الامر يعود إليّ وحدي لكنت قد اتخذت قرارات اقسى في ما يتعلق بتخفيف بعض المصاريف غير المبرَّرة".