روحاني: على طهران تعزيز صادراتها غير النفطية ومواصلة بيع النفط

اشار الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ الى ان ​واشنطن​ تستهدف عملتنا المحلية واحتياطاتنا الأجنبية و​طهران​ أوقفت مبيعات ​القمح​ و​الغاز​. ولفت في تصريح له بحسب التلفزيون الايراني، الى انه على طهران تعزيز صادراتها غير النفطية ومواصلة بيع النفط للوقوف في وجه العقوبات الأميركية.

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