انزلاق طائرة ركاب وسقوطها في نهر بولاية فلوريدا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
تجاوزت طائرة ركاب تجارية مدرج الهبوط وانزلقت لتسقط في نهر قرب قاعدة جاكسونفيل الجوية التابعة للبحرية في ولاية فلوريدا الأمريكية الجمعة، وفقا لمسؤولين وتقارير إعلامية.
وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على موقع تويتر إن جميع من كانوا على متن الطائرة "أحياء وبخير". ويبدو أن الطائرة انزلقت إلى المياه الضحلة.
وأكد عمدة المدينة ليني كوري الحادث وقال "لقد تم إبلاغي أن جميع الأشخاص بخير".
ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث.
وقال مكتب الشؤون العامة في قاعدة جاكسونفيل الجوية التابعة للبحرية في بيان"، انزلقت طائرة من طراز بوينج 737 قادمة من المحطة البحرية في خليج جوانتانامو بكوبا إلى قاعدة جاكسونفيل الجوية التابعة للبحرية وسقطت في نهر سان جون في نهاية مدرج الهبوط".
وأضاف البيان أن "عناصر الأمن البحري والطوارئ في مكان الحادث ويراقبون الوضع".
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