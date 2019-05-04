بتكلفة 6 ملايين جنيه.. وكيل أوقاف كفر الشيخ يعلن افتتاح مسجد أبوطبل الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، أمس الجمعة، افتتاح مسجد أبوطبل الكبير بمركز كفر الشيخ، عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بالمسجد، لتمارس فيه الشعائر الدينية بشكل رسمي خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد حسين كمال المحلاوي، المحامي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرواد مسجد أبوطبل الكبير بمركز كفر الشيخ، لمصراوي، أن المسجد استغرق إنشاؤه 5 سنوات، على مساحة حوالي 900 متر، بالجهود الذاتية، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه، ويسع لحوالي 5 الآف مصلٍ.

وقال إن المسجد يتكون من 3 طوابق، على شكل تحفة معمارية إسلامية، وله مئذنتان كبيرتان طول الواحدة منهما حوالى 60 مترًا وقبة ضخمة، ويوجد بالدور الأرضي مصلى كبير للسيدات وآخر للرجال، و25 دورة مياه للرجال والسيدات، و 52 خلاط مياه للوضوء ساخن وبارد، ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم.

وأضاف أن المسجد يضم أيضًا مغسله للموتى ثابتة بداخله، وأخرى متحركة للإنتقال إلى المنازل، ومكتب إداري لمجلس ادارة الجمعية المشرفة على إنشاء المسجد وإستقبال الزوار، ومدخلين إضافيين بهما مكان مخصص لإنشاء أسانسير مستقبلا لحمل نعش الموتى وصعود كبار السن، ومزود بالمراوح اللازمة وأماكن للتكييفات. ​