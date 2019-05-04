طائرة بوينج 737 تهبط على سطح نهر بفلوريدا وعلى متنها 136 شخصا ولا قتلى

جدة - عمرو شويل فلوريدا -الخليج 365:

قال متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا إن طائرة تجارية من طراز بوينج 737 هبطت على سطح مياه نهر سانت جونز قرب جاكسونفيل.

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وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر إن كل الموجودين على متن الطائرة” أحياء وتم حصرهم” ولكن الأطقم تعمل على السيطرة على وقود الطائرة على الماء.

وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر إن “الطائرة لم تغرق.

الجميع أحياء وتم حصرهم”.وقال متحدث باسم القاعدة الجوية إن الطائرة كانت قادمة من كوبا.