الان تتابع طائرة بوينج 737 تهبط على سطح نهر بفلوريدا وعلى متنها 136 شخصا ولا قتلى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فلوريدا -الخليج 365:
قال متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا إن طائرة تجارية من طراز بوينج 737 هبطت على سطح مياه نهر سانت جونز قرب جاكسونفيل.
وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر إن كل الموجودين على متن الطائرة” أحياء وتم حصرهم” ولكن الأطقم تعمل على السيطرة على وقود الطائرة على الماء.
وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر إن “الطائرة لم تغرق.
الجميع أحياء وتم حصرهم”.وقال متحدث باسم القاعدة الجوية إن الطائرة كانت قادمة من كوبا.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة بوينج 737 تهبط على سطح نهر بفلوريدا وعلى متنها 136 شخصا ولا قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.