شكرا لقرائتكم فلوريدا.. طائرة بوينغ تقل 136 راكبا "تنزلق" في نهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس بلدية جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية على تويتر أن طائرة تجارية "سقطت في النهر" ليل الجمعة. وأضاف أن فرق الإطفاء والإنقاذ موجودة في موقع الحادث. وأضاف "أن كل الموجودين على متن الطائرة أحياء وتم حصرهم"، ولكن الأطقم تعمل على السيطرة على وقود الطائرة على الماء.

هبوط طائرة فوق نهر في فلوريدا

من جهته، أوضح متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأميركية في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا أن طائرة تجارية من طراز بوينغ 737 تحمل 136 شخصاً انزلقت إلى نهر سانت جونز قرب جاكسونفيل بعد هبوطها ليل الجمعة.

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وقالت القاعدة إن الطائرة القادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو انزلقت إلى النهر في نهاية المدرج في نحو الساعة 9.40مساء بالتوقيت المحلي..

إلى ذلك، أكد مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر أن "الطائرة لم تغرق. الجميع أحياء وتم حصرهم".

من جهتها، أعلنت شركة بوينغ أنها على علم بهبوط طائرة بنهر في فلوريدا، وأنها في صدد جمع المعلومات عن الحادث.