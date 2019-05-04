فقدان سائحَيْن فرنسيين ومرشدهما في شمال بنين

أعلنت ​فران ريد​ المتحدثة باسم شركة "​أفريكان باركس​" شركة التي تدير متنزه "بيندغاري" الوطني في شمال بنين قرب الحدود مع ​بوركينا فاسو​، أن "سائحَيْن فرنسيين ومرشدهما فقدوا خلال اليومين الماضيين بعد جولة في المتنزه، بعد أن ذهبوا في جولة بالسيارة ولم يعودوا"، مشيرة إلى "أننا نبحث الأمر الآن، لكن لا يوجد دليل على خطفهم".

ورفضت ​الشرطة​ في بنين التعليق على الحادثة.

وتجدر الاشارة إلى أن "بيندغاري" التي تعد واحدة من أكبر مواطن الفيلة والأسود في غرب ​إفريقيا​، تقع على الحدود مع بوركينا فاسو، التي عانت من هجمات متكررة من مسلحين إسلاميين خلال الأشهر الأخيرة.