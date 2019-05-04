الجمهورية: لقاء عون والمدبولي كان وديا وعكس عاطفة مصر تجاه لبنان

وصفت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية"، اللقاء بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس الوزراء المصري مصطفى المدبولي بالودي، ما عكس عاطفة ​القيادة​ المصرية تجاه ​لبنان​، ورغبتها الدائمة في رؤية لبنان الشقيق آمناً ومستقراً، ويسير نحو الازدهار، مع التأكيد على وقوف مصر الى جانب لبنان، واستعدادها الى ان تمدّ له يد العون في شتى المجالات.

ولفتت المصادر الى ما وصفتها الأهمية الاستثنائية التي تكتسيها زيارة رئيس الوزراء المصري الى ​بيروت​ في هذا التوقيت بالذات، خصوصاً انّ مصر تعتبر لبنان، برغم مساحته الجغرافية الصغيرة، يشكّل عنصراً أساسياً من ضمن الأسرة العربية، التي تشدّد ​القاهرة​ على التضامن في ما بينها تداركاً لأي احتمالات يمكن ان تطرأ، في ظل الظروف الإقليمية والدولية.

وبحسب مصادر مواكبة للقاء، فإنّ الرئيس عون، أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر، حيال القضايا التي تخدم ​الدول العربية​، حيث وصف عون الوضع العربي الراهن بأنّه صعب نتيجة تنقل الاضطرابات من دولة إلى أخرى.