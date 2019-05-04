شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب وبوتين يبحثان تمديد معاهدة الأسلحة النووية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي أمس (الجمعة)، مدّ المعاهدة الحالية للأسلحة النووية، والبدء في اتفاقية جديدة تتضمن الصين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الزعيمين ناقشا أيضاً، التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص روبرت مولر، فضلاً عن الصراع في فنزويلا. وأوضحت ساندرز أن خطة الإدارة الأمريكية هي أن كل الخيارات ما زالت مطروحة بالنسبة لفنزويلا، في حين تساعد روسيا في دعم حكومة نيكولاس مادورو.

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي أمس (الجمعة)، مدّ المعاهدة الحالية للأسلحة النووية، والبدء في اتفاقية جديدة تتضمن الصين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الزعيمين ناقشا أيضاً، التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص روبرت مولر، فضلاً عن الصراع في فنزويلا. وأوضحت ساندرز أن خطة الإدارة الأمريكية هي أن كل الخيارات ما زالت مطروحة بالنسبة لفنزويلا، في حين تساعد روسيا في دعم حكومة نيكولاس مادورو.

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