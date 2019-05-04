كوريا الشمالية تطلق صاروخًا قصير المدى لأول مرة منذ أكثر من عام

كتب أحمد قاسم
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن كوريا الشمالية أطلقت منذ لحظات صاروخًا قصير المدى، وذلك للمرة الأولى منذ حوالي عامًا ونصف.
وقالت الوكالة إن الصاروخ أطلق من الساحل الشرقي لبلدة وونسان، وطار في اتجاه الشرق، في حين أكدت الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى وليس صاروخًا واحدًا، انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 و200 كيلومتر.
وتعتبر تلك المرة الأولى منذ عامٍ ونص التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخًا، حيث تحسنت التوترات في شبه...
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