الكعكي زار مكتب المؤسسة المارونية للانتشار في سيدني

تفقد نقيب ​الصحافة​ اللبنانية ​عوني الكعكي​ وعضو مجلس النقابة الإعلامي ​جورج بشير​ مكتب ​المؤسسة المارونية للانتشار​ في ​سيدني​. واطلع من رئيسته الدكتورة فاديا بو داغر غصين على الآلية التي يعتمدها المكتب لتسجيل اللبنانيين المنتشرين، بالتعاون مع البعثة ​الدبلوماسية اللبنانية​. ونوه الكعكي بجهود غصين والعاملين معها لتسهيل عملية تسجيل اللبنانيين.

ولبى الكعكي وبشير دعوة رجل الاعمال جورج غصين الى عشاء شارك فيه الرئيس الإقليمي للجامعة الثقافية ​ميشال الدويهي​، رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاعلامية للشرق الاوسط والي وهبه، المدير العام ريمي وهبه، رئيس المجلس الماروني طوني خطار، والإعلاميون انور حرب وأنطوان قزي وكميل شلالا.