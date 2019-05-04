الكعكي زار مكتب المؤسسة المارونية للانتشار في سيدني

تفقد نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي وعضو مجلس النقابة الإعلامي جورج بشير مكتب المؤسسة المارونية للانتشار في سيدني. واطلع من رئيسته الدكتورة فاديا بو داغر غصين على الآلية التي يعتمدها المكتب لتسجيل اللبنانيين المنتشرين، بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية اللبنانية. ونوه الكعكي بجهود غصين والعاملين معها لتسهيل عملية تسجيل اللبنانيين.
ولبى الكعكي وبشير دعوة رجل الاعمال جورج غصين الى عشاء شارك فيه الرئيس الإقليمي للجامعة الثقافية ميشال الدويهي، رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاعلامية للشرق الاوسط والي وهبه، المدير العام ريمي وهبه، رئيس المجلس الماروني طوني خطار، والإعلاميون انور حرب وأنطوان قزي وكميل شلالا.
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