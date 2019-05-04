أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية أن قواته "قتلت وأصابت العديد من جماعة "أنصار الله"-الحوثيين خلال مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "الحوثيين شنوا هجومًا على مواقع للجيش شمال مدينة تعزجنوب غربي اليمن، في محاولة للتقدم"، مؤكدًا أن "القوات اليمنية تصدت لمحاولة الحوثيين وأجبرتهم على التراجع والفرار، دون أن يحققوا أي تقدم يذكر".
ووفقا للجيش، "تكبد الحوثيون خلال المعارك التي أعقبت هجومهم، عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، وأعطبت آلية قتالية تابعة لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن إحباط هجوم لـ"أنصار الله" شمال تعز وتكبيدها خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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