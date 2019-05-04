البيت الأبيض:نحن على علم بأفعال كوريا الشمالية وسنستمر بمراقبة الوضع

أكد البيت الأبيض الأميركي انه "نحن على علم بأفعال كوريا الشمالية وسنستمر في مراقبة الوضع حسب الضرورة".
وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلت عن هيئة الأركان في كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت وابلا من الصواريخ قصيرة المدى غير المحددة باتجاه بحر اليابان اليوم.
وفي السياق، أشار ممثل وزارة الدفاع الأميركية في حديث لـ"سبوتنيك" الى انه ليس بوسع وزارة الدفاع تأكيد صحة التقارير المتعلقة بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باتجاه بحر اليابان، لكنها ستدرس ذلك.
وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في تشرين الثاني 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغضن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
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