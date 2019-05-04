محافظ حضرموت يتهم تنظيم القاعدة بتفجير القطن ويتوعد برد موجع

أكّد محافظ محافظة ​حضرموت​ اللواء الركن فرج سالمين البحسني، في بيان، أن "العمل ​الإرهاب​ي الإجرامي في مدينة القطن الذي أودى بحياة 6 مواطنين وجرح 8 آخرين، عن طريق ​عبوة ناسفة​ وضعها المجرمون بجانب برادة ماء شرب، لا يمكن أن يقدم عليه غير أولئك الأوغاد من عناصر الشر والإرهاب ​تنظيم القاعدة​ ومن يسير في فلكهم".

وتوعد اللواء البحسني منفذي الجريمة بـ"رد موجع"، داعيًا إلى "التعاون مع ​الأجهزة الأمنية​ وإفادتها بأية معلومات تقود إلى المتورطين".

وكان مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أفاد لوكالة "سبوتنيك" بمقتل 6 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين اثر ​انفجار​ عبوة ناسفة زرعت على الطريق العام في قرية العنين شرق مديرية القطن شمال حضرموت.