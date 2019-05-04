البنتاغون: لا يمكننا تأكيد صحة اطلاق بيونغ يانغ لصواريخ تجاه بحر اليابان

أعلن ممثل ​وزارة الدفاع الأميركية​ في حديث لـ"سبوتنيك" انه ليس بوسعها تأكيد صحة التقارير المتعلقة بإطلاق ​كوريا الشمالية​ ​صواريخ​ باتجاه بحر ​اليابان​، لكنها ستدرس ذلك.

وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلت عن هيئة الأركان في ​كوريا الجنوبية​ أن ​بيونغ يانغ​ أطلقت وابلا من ​الصواريخ​ قصيرة المدى غير المحددة باتجاه بحر اليابان اليوم.

وأضافت الهيئة أن مدى الإطلاق تراوح بين 70 كيلومترا و100 كيلومتر، مشيرة إلى أن "سلطات كوريا الجنوبية و​الولايات المتحدة​ تقومان بتحليل ​تفاصيل​ عملية إطلاق الصواريخ".

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في تشرين الثاني 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغضن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.