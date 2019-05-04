أعلن رؤساء هيئة الأركان في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت وابلا من الصواريخ قصيرة المدى غير المحددة باتجاه بحر اليابان اليوم السبت.
وأضافت الهيئة أن مدى الإطلاق تراوح بين 70 كيلومترا و100 كيلومتر، مشيرة إلى أن "سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان بتحليل تفاصيل عملية إطلاق الصواريخ". وأكدت الهيئة في بيانها ان "جيشنا يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية ويحافظ على موقفه الكامل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة".
وجاء الإطلاق الأخير بعد حوالي 17 شهرا من آخر عملية إطلاق قامت بها بيونغ يانغ أواخر تشرين الثاني الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأركان بكوريا الجنوبية:بيونغ يانغ أطلقت عددا من الصواريخ تجاه بحر اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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