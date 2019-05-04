هيئة الأركان بكوريا الجنوبية:بيونغ يانغ أطلقت عددا من الصواريخ تجاه بحر اليابان

أعلن رؤساء هيئة الأركان في ​كوريا الجنوبية​ إن ​بيونغ يانغ​ أطلقت وابلا من ​الصواريخ​ قصيرة المدى غير المحددة باتجاه بحر ​اليابان​ اليوم السبت.

وأضافت الهيئة أن مدى الإطلاق تراوح بين 70 كيلومترا و100 كيلومتر، مشيرة إلى أن "سلطات كوريا الجنوبية و​الولايات المتحدة​ تقومان بتحليل ​تفاصيل​ عملية إطلاق الصواريخ". وأكدت الهيئة في بيانها ان "جيشنا يراقب عن كثب تحركات ​كوريا الشمالية​ ويحافظ على موقفه الكامل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة".

وجاء الإطلاق الأخير بعد حوالي 17 شهرا من آخر عملية إطلاق قامت بها بيونغ يانغ أواخر تشرين الثاني الماضي.