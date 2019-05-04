حماس: المقاومة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني

دانت ​حركة حماس​ التصعيد الإسرائيليعلى ​قطاع غزة​. وأضافت "نحيي ثبات أبناء شعبنا الفلسطيني، وأهلنا في قطاع غزة، وصمودهم وإصرارهم على التصدي لكل مخططات الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه، والاستمرار في المشاركة الفاعلة في مسيرات العودة وكسر الحصار رغم كل الصعاب والتحديات".

وحملت الحركة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، وهذه الاعتداءات التي تستهدف أبناء ​الشعب الفلسطيني​ والمتظاهرين السلميين، والمقاومين الفلسطينيين".

وأكدت ان "​المقاومة​ الباسلة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني واستمرار حصار قطاع غزة؛ وستسخر كل ما تملك من إرادة ووسائل وإمكانات لحماية دماء ومصالح أبناء شعبنا والدفاع عنهم، والتصدي للعدوان؛ فهذا واجب وطني وديني وأخلاقي طالما استمر الاحتلال والحصار والعدوان".