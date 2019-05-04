كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى صوب بحر اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ): أطلقت كوريا الشمالية صاروخا قصير المدى صوب بحر اليابان صباح اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية. وقالت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إن بيونجيانج "أطلقت صاروخا من بلدة ونسان على ساحلها الشرقي في الاتجاه الشرقي. وأضافت أن سول وواشنطن تعملان على "تحليل" تفاصيل الصاروخ.

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