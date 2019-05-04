محافظ كفر الشيخ يعلن شروط وظائف شركة الرمال السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الشروط الخاصة لوظيفتي مهندس كراكة عائمة، وفني تشغيل كراكة عائمة "فني تكريك"، بشركة الرمال السوداء.

وحسب بيان صحفي، اليوم، تشمل الشروط:

بالنسبة لوظيفة مهندس كراكة عائمة أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة شعبة ميكانيكا، وخبرة عملية أكثر من 5 سنوات في العمل على الكراكات العائمة، وحاصلا على شهادات الخبرة المؤهلة للوظيفة والسن لايزيد عن 45 عامًا.

كما تتضمن شروط شغل وظيفة فنى تشغيل كراكة عائمة "فني تكريك"، أن يكون حاصل علي مؤهل متوسط وخبرة عملية أكثر من 5 سنوات على الأقل في قيادة الكراكات العامة وحاصل علي شهادات الخبرة المؤهلة للوظيفة والسن لا يزيد عن 45 عامًا، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

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ويشترط أيضًا في المتقدم أن يكون وأبويه يتمتعون بالجنسية المصرية دون غيرها وألا يكون متزوجاً ممن تحمل جنسية أخري غير الجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم من قاطني كفرالشيخ وأن يكون من الذكور نظرًا لطبيعة العمل، وألا يكون المتقدم للوظيفة من العاملين الحاليين المثبتين بوظائف حكومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن أبناء محافظة كفرالشيخ أولي بالتقديم للوظيفتين في المصنع رقم 1 والمصنع رقم 2 حيث يكون إجمالي عدد الوظائف التى تم توفرها الشركة المصرية للرمال السوداء 102 وظيفة حتى الآن.

وتابع محافظ كفرالشيخ أنه جرى البدء في توريد المعدات الخاصة بالشركة المصرية الصينية للرمال السوداء وتركيبها وبداية التشغيل التجريبي للمعدات خلال الشهور القادمة، والمعدات سوف تحتاج إلي مجموعة من الشباب بالمصنع الأول والمصنع الثاني وسيجرى الإعلان عن أى وظائف آخرى فى الحال على أن تكون الأولوية لأبناء محافظة كفرالشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن تسجيل البيانات للمتقدمين للالتحاق بوظائف الشركة تكون من خلال لينك التسجيل: