أمريكا تمدد إعفاءات على البرنامج النووي المدني الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاءات أساسية من العقوبات الأمريكية المفروضة على البرنامج النووي المدني الإيراني الجمعة قبل يوم واحد من انتهاء مهلة هذه الاعفاءات، في الوقت الذي قررت فيه واشنطن عدم تمديد اثنين من الإعفاءات.

وتسمح هذه الاعفاءات باستمرار العمل في منشآت ومحطات "اراك" و"فوردو" و"بوشهر" للطاقة. وتم التمديد لمدة 90 يوما ويمكن تمديدها مجددا، حسبما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.

ومن المنتظر أن ترحب روسيا والدول الأوروبية بالخطوة الأمريكية، في ظل استياء هذه الدول من قرار واشنطن المنفرد في نوفمبر الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الغربية في 2015، والتي تعمل في هذه المنشآت لضمان أن يكون هدفها هو الأغراض السلمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر في تشرين ثان/نوفمبر الماضي إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، مما أثر بقوة على صادرات إيران النفطية بشكل خاص.

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من ناحيته أشار وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو إلى أن الإعفاءين اللذين لم يتم تمديدهما يتعلقان بنقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى خارجها مقابل حصولها على اليورانيوم الخام وقدرة إيران على نقل الماء الثقيل للخارج .

ووصف بومبيو قرار واشنطن بأنه خطوة إضافية "لتفكيك البرنامج النووي لإيران"، في حين تكثف واشنطن تحركاتها لممارسة "أقصى الضغوط" على إيران.

​يذكر أنه منذ توقيع إيران للاتفاق النووي مع الدول الغربية في 2015 لم تظهر أي أدلة على انتهاكها للاتفاق حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. ومازالت روسيا والدول الأوروبية تعترف وتلتزم بالاتفاق.

وقالت وزارة الخارجية "بالإضافة إلى عقوباتنا، تعزز أنشطة حظر الانتشار قدرتنا على تقييد برنامج إيران ومواصلة الضغط على النظام بينما نسعى للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر صرامة".