محافظ كفر الشيخ يعلن وظائف جديدة بشركة الرمال السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أمس الجمعة، حاجة الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، لوظائف جديدة، تتضمن مهندسي كراكات عائمة وفني تشغيل كراكات عائمة "فني تكريك" الفترة المقبلة.
وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن ذلك في إطار التعاون الوثيق بين مجلس إدارة الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، ومحافظة كفرالشيخ بالإعداد لتنفيذ إحدي مشروعاتها في مجال إستخلاص المعادن من الرمال السوداء بمنطقة بركة غليون، وأهدافها بتوفير فرص عمل بالمشروع لأبناء محافظة كفرالشيخ.
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