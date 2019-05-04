الانتخابات المحلية البريطانية.. خسائر فادحة للمحافظين والعمال لصالح الأحرار الديمقراطيين والخُضر

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):
يشهد حزبا المحافظين والعمال خسائر في الانتخابات المحلية البريطانية، التي بدأت أمس الخميس، لصالح حزبي الأحرار الديمقراطيين والخُضر.
وخسر حزب المحافظين أكثر من 20 من المجالس المحلية وأكثر من 1000 مقعد حتى مساء الجمعة، في ظل معاقبة الناخبين لهم على أدائهم في ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حسبما ذكرت صحيفة الصن.
وتراجع تمثيل حزب العمال في العديد من المجالس المحلية وخسر المزيد من المقاعد، ولم يساعد الحزبَ موقفُه المحايد في الحصول على أي دعم إضافي.
وفي غضون ذلك، أحرز حزب الأحرار الديمقراطيين أكثر من 500 مقعد.
وحرصت زعيمة المحافظين ورئيسة الحكومة تيريزا ماي على ألا تتحدث عن بريكست، لكن الناخبين الناقمين عبروا عن غضبهم حيالها في صناديق الاقتراع.
وقد تزداد النتائج سوءا بالنسبة للمحافظين في انتخابات الاتحاد الأوروبي المزمعة في وقت لاحق من الشهر الجاري – والتي يتأهب حزب نايجل فراج "بريكست" لإحراز فوز فيها.
وكان فراج كشف في وقت سابق عن اعتزامه خوضه الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا منافسا حزبَي المحافظين والعمال، قائلا إنه سيستخدم انتخابات الاتحاد الأوروبي كنقطة انطلاق لانتخابات مجلس العموم البريطانية متى أُجريت.
وأكد فراج: "نريد للانتخابات الأوروبية أن تكون خطوة أولي على طريق تغيير كبير يُعيد تشكيل السياسات البريطانية إجمالا وجَعْلها أكثر شبها بالبلاد".
وفي انتخابات 1995، خسر حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء آنذاك، جون ميجور، أكثر من 2000 معقد في المجالس المحلية في هزيمة قاسية.
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