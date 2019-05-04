كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى

قالت وكالة يونهاب نقلا عن رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قصير المدى. صاروخا قصير المدى. وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ أُطلق من مدينة ونسان على الساحل الشرقي صوب الشرق من كوريا الشمالية. وأضافت أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "تحللان التفاصيل المتعلقة بهذا الصاروخ.

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