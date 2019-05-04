كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آلاف اليابانيون يحتشدون خارج القصر الإمبراطوري لتهنئة الإمبراطور الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد آلاف من مواطنى اليابان خارج القصر الإمبراطورى لتهنئة الامبراطور اليابانى الجديد ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو فى العاصمة طوكيو، قبل أول ظهور علنى له.

وخلال التجمع الكبير، كان هناك المئات من افراد الامن بين المهنئين الذين يتجمعون خارج القصر الإمبراطورى لمراقبة الاوضاع وحفظ الامن والنظام.

وحمل المهنئين أعلام خارج القصر الإمبراطورى فى طوكيو، وكذلك لافتات التهنئة.

وتنازل الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن العرش الثلاثاء الماضى، فى مراسم قصيرة وبسيطة، بعد ولاية استمرت ثلاثة عقود، وجه أكيهيتو خلالها الشكر للشعب اليابانى .