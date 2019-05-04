كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإيبولا في الكونغو إلى 1000 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوز عدد الوفيات بسبب تفشى فيروس الإيبولا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية الألف، أمس الجمعة، فى الوقت الذى عرقلت فيه الهجمات على مراكز العلاج الجهود الرامية للسيطرة على ثانى أسوأ انتشار مسجل للفيروس.

وقالت وزارة الصحة إن 14 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس سُجلت، ليرتفع الإجمالى إلى 1008 حالات وفاة جراء إصابات مؤكدة ومرجحة منذ إعلان تفشى الفيروس فى أغسطس آب الماضي.