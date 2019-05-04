بني ملال.. حراس أمن المحاكم يضربون عن العمل الأسبوع المقبل 3 أيام للمطالبة بمستحقاتهم المادية 

ستشهد كل من محكمة الاستئناف في بني ملال، والمحاكم الابتدائية، والمراكز، التابعة لها، شللا بعدما قرر حراس الأمن الخاص فيها، بداية من الأسبوع المقبل، الدخول في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام.
وأعلن المكتب النقابي لحراس الأمن في محاكم بني ملال، تحت لواء الكدش، في بلاغ توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أنه في ظل استمرار سياسة اللامبالاة، والتفرج على معاناتهم، وعدم توصلهم بمستحقاتهم المادية لأزيد من 5 أشهر، قرروا الإضراب عن العمل .
وأكد البلاغ نفسه أن حياة أزيد من 70 حارسا أمنيا تحولت إلى جحيم، بفعل توقف الأجور، منذ فاتح يناير 2019، إلى يومنا هذا، على الرغم من التضحيات الجسام، التي يقدمونها .
وأضاف حراس الأمن أنهم سطروا برنامجا نضاليا، يبدأ بتنفيذ إضراب عن العمل، أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء 6/7/8 ماي الجاري، للمطالبة بمستحقاتهم.
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