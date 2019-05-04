كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت صاروخا قصير المدى نحو الشرق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
قالت رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، السبت، إن بيونج يانج أطلقت صاروخا قصير المدى من مدينة ونسان على الساحل الشرقي صوب الشرق صباح السبت.
ونقلت وكالة يونهاب عن رئاسة الأركان قولها إن السلطات الكورية والأمريكية تحلل تفاصيل الصاروخ الذي أطلق في الساعة التاسعة صباحا تقريبا.
وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، سابقا، إن الوضع على شبه الجزيرة الكورية والمنطقة الآن في طريق مسدود ووصل إلى نقطة حرجة إذ قد يعود إلى وضعه الأصلي.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: "إن الولايات المتحدة اتخذت موقفا أحاديا بسوء نية في محادثات القمة الثانية التي جرت في الآونة الأخيرة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة".
وتابع: "السلام والأمن في شبة الجزيرة الكورية يعتمدان على سلوك واشنطن".
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