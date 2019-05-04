صحيفة ألمانية تطالب بدعم الصحفيين ضد قمع نظام أردوغان

دعت صحيفة دي فيلت الألمانية الخاصة، اليوم الجمعة، الحكومات والأفراد حول العالم، إلى دعم الصحفيين في تركيا في نضالهم ضد نظام قمعي يقوض حكم القانون والديمقراطية ويسجن معارضيه.

وفي تقرير نشرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، قالت الصحيفة: "الحكومات والأفراد حول العالم الذين يهتمون بالديمقراطية، مطالبون بدعم الصحفيين في تركيا في نضالهم من أجل الحرية ونشر الحقيقة ضد نظام قمعي".

وتابعت: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، فإن الصحافة في تركيا ليست حرة، وهناك 139 صحفيا وراء القضبان".

وأضافت: "الوضع الذي وصلت إليه الصحافة في تركيا يمكن التدليل عليه بأحكام السجن ضد 8 صحفيين وموظفين سابقين في صحيفة جمهوريت العلمانية، بعد دعوى قضائية وجهت إليهم اتهامات دون أي دليل، بتقديم الدعم للإرهاب".

Advertisements

ومضت قائلة: "الرجال الثمانية، بمن فيهم عضو مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة (اي بي أي)، قدري غورسل، ليس لديهم فرصة للطعن على هذه الأحكام ذات الدوافع السياسية".

واستطردت قائلة: "في أبريل الماضي وحده، نظرت محاكم تركية 26 قضية متهم فيها 89 من خصوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، معظمهم صحفيون"، مضيفة: "بين المتهمين، دنيز يوسيل، الصحفي الذي يحاكم في تركيا منذ ثلاثة أعوام، بتهم تتعلق بالترويج للإرهاب".

الصحيفة قالت إن "نظام أردوغان قمعي ويستهدف الصحفيين ويقوض حكم القانون، والديمقراطية، ويقمع خصومه بشكل وحشي"، مضيفة "يجب دعم كل من يتعرض للانتهاكات الممنهجة لنظام أردوغان".

وفي فبراير 2018، أطلقت السلطات التركية سراح يوسيل، بعد قضائه عاما قيد السجن في تركيا، إثر ضغوط من ألمانيا، ولكن استمرت محاكمته حتى الآن غيابيا. وعاد يوسيل إلى ألمانيا.